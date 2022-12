Il 2 gennaio a Vittoria sit in per Daouda Diane e strage San Basilio

Vittoria - Il 2 gennaio 2023 a Vittoria, in Piazza del Popolo, a partire dalle 18.30 si terrà un sit-in che avrà due focus particolari: la scomparsa di Daouda Diane, avvenuta lo scorso 2 luglio; la memoria di Salvatore Ottone e di Rosario Salerno, uccisi dalla mafia il 2 gennaio 1999, in quella che tutti ricordano come la “strage di san Basilio”.

Questi due motivi animeranno il sit-in secondo la prospettiva del binomio “memoria e impegno”, insito nel DNA della rete di LIBERA. Inoltre che il presidio in formazione di Libera Pozzallo, in collaborazione con il coordinamento provinciale di Libera Ragusa, organizzano un Apericena sociale per la famiglia di Daouda, giorno 18 gennaio sera a Pozzallo, presso il locale "Cala Brigantina". I soldi raccolti, al netto delle spese, andranno alla famiglia del giovane ivoriano. Sarà un’occasione per informare e riflettere sul tema dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento alla situazione di grave disagio che si riscontra nella zona della cosiddetta "Fascia Trasformata".