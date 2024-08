Il 7 agosto Ragusa su Camper, Rai Uno

Ragusa - Mercoledì 7 agosto andrà in onda su RaiUno un servizio dedicato a Marina di Ragusa e alle molteplici attività che accolgono chi sceglie questo tratto di costa siciliana. Il servizio sarà all’interno della trasmissione Camper, in onda dalle 12 alle 13,30.

L'estate e i consigli per vivere al meglio le vacanze negli angoli più belli d'Italia saranno protagonisti a “Camper” fino a venerdì 9 agosto, in onda alle 12 su Rai 1, con la conduzione di Peppone Calabrese. Marco Di Buono andrà alla scoperta della gastronomia del territorio muovendosi in varie regioni.