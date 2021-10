Il cardinale Mario Grech a Ragusa

Ragusa - Il cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi, il prossimo 5 novembre sarà a Ragusa per presiedere un incontro formativo sul Sinodo. L’incontro si terrà nella cattedrale di San Giovanni Battista alle 20. Potranno partecipare i parroci, i religiosi e le religiose, i componenti dei consigli pastorali parrocchiali e i rappresentanti delle aggregazioni laicali. L’intero incontro si potrà seguire in diretta sui canali social della Diocesi di Ragusa e della cattedrale, sulle frequenze di Radio Karis, e in tv su Tele Pegaso (canale 812) e In Sicilia tv (617).

Il cardinale Grech presenterà il Sinodo “Per una Chiesa sinodale comunione– partecipazione-missione”. I lavori saranno aperti da un saluto del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, cui seguiranno la relazione del cardinale Grech, un momento di confronto e le comunicazioni sull’organizzazione del Sinodo in Diocesi da parte del vicario generale monsignor Roberto Asta.

Anche nella Diocesi di Ragusa il Sinodo si è aperto lo scorso 17 ottobre con una celebrazione che si è tenuta nelle singole parrocchie nel corso della quale è stato letto il messaggio del vescovo monsignor Giuseppe La Placa. Il vescovo ha celebrato in cattedrale e, durante la santa messa, ha acceso la lampada del Sinodo davanti all’icona dei Discepoli di Emmaus.

Il vescovo ha nominato monsignor Roberto Asta e Francesca Cabibbo referenti diocesani del Sinodo e l’equipe che comprende i rappresentanti di parrocchie, movimenti, ministeri diocesani e comunità religiose. L’appuntamento con il Segretario generale del Sinodo dei Vescovi servirà proprio per mettere a punto la macchina organizzativa del Sinodo e per coinvolgere tutte le comunità e tutti i fedeli.