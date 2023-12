Il Club Rivera allo Zo Centro culture contemporanee di Catania

Catania - Torna da Zo Centro culture contemporanee di Catania “Disclosure”, format musicale condiviso tra Zo, Doremillaro (Sb)Recs, reso unico dalla sua ricerca e produzione di eventi live e dj set, con particolare focus sulla qualità e sulla selezione attenta della musica proposta. Gli ospiti del primo appuntamento live della stagione 2023/2024 saranno i Club Rivera, il progetto ideato dai catanesi Antonio Calandra e Francesco Arena, che unisce black music, house, hip hop e jazz a un'atmosfera mediterranea. Warm up e aftershow curato dalla crew di Disclosure.

Il duo musicale Club Rivera è nato nel 2020 a metà tra l'Italia e la Svezia, e coinvolge, sia in studio che live, diversi musicisti attivi in varie parti del mondo. Partito come duo elettronico, il progetto Club Rivera si è evoluto negli anni, invertendo la rotta per approdare a sonorità più analogiche ed elettriche. “Elements”, uscito lo scorso 17 novembre 2023 per Roccascina Audio Produzioni, è il loro primo album. Anticipato dai singoli “Ike and Sean” e “Mood” feat. la cantante svedese Delphi, “Elements” è un mix tra fusion e soul con un accento mediterraneo, che ricorda i pionieri della fusion partenopea e si lascia influenzare dalla scena jazz londinese. Il duo ha voluto rendere omaggio a tutto ciò che ruota attorno ai fondamenti del soul e della fusion, cercando di mescolare influenze del contemporaneo, ispirandosi ad artisti come Kamaal Williams, Tom Misch e Jordan Rakei.

Il risultato è un progetto che fonde elementi di hip hop, fusion, jazz, soul e house, con l'intento di unire tutte queste sfaccettature per farle convergere in un'unica esperienza sonora. Tutte le canzoni di “Elements” sono state scritte, arrangiate e prodotte da Club Rivera e Marco Di Dio.

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 11 in prevendita su € 8 ridotto studenti e tesserati associazione culturale Doremillaro. Prevendite su https://dice.fm/partner/dice/event/8qokw-club-rivera-27th-dec-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info e prenotazioni: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), e-mail biglietteria@zoculture.it