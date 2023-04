Il Commissario Montalbano stasera su Rai 1

Stasera, lunedì 17 aprile 2023, tornerà su Rai 1 l’amata fiction, basata sui romanzi di Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano: ma si tratta dei nuovi episodi o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli.

Il Commissario Montalbano: le puntate di questa sera

Una fiction, quella del Commissario, che non invecchia mai. Il protagonista, interpretato dall’affascinante Luca Zingaretti, è sicuramente uno dei più amati di sempre. L’episodio che vedremo questa sera, lunedì 17 aprile 2023, vanta la regia di Alberto Sironi e un cast davvero molto eterogeneo e variegato, trai quali: Katharina Bohm, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Isabel Sollman, Giacinto Ferro, Ciccio Sineri, Gigio Morra e Barbara Mautino. Insomma, davvero un bel team di attori che insceneranno diverse parti con diversi pesi nell’economia delle vicende.

Puntate nuove o repliche?

Questa sera, però, ci sarò una piccola delusione per i nostri telespettatori: gli episodi che andranno in onda in prima serata, infatti, non sono i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Rai 1, infatti, ha deciso di trasmettere e mandare in onda episodi vecchi, ovvero delle repliche.

Per la puntata di questa sera, l’episodio scelto per la messa in onda, è quello dal titolo “Gli arancini di Montalbano”, uno dei primi film trasmessi dalla Rai nell’autunno del 2002. La vicenda dell’episodio si apre con il suo protagonista, Montalbano, che non ha nessuna voglia di andare a Parigi con la sua storica fidanzata Livia, e inizia a ricevere anche diversi inviti per il cenone di Capodanno. Tra questi inviti, ci sarà anche quello di Adelina, la signora che per lui cucina e fa le pulizie in casa, e che dice di essere molto felice di poter festeggiare la fine dell’anno con i suoi due figli. Proprio uno di questi, Pasquale, si rivelerà fondamentale per le indagini del nostro Commissario preferito.

A quando la nuova stagione?

Nonostante le repliche, però, che comunque gli appassionati non rinunceranno a vedere, è lecito chiedersi, però, quando inizieranno le nuove puntate e come proseguirà la storia del Commissario. Sulla vicenda, Zingaretti era stato molto chiaro e lapidario: ”Per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa”, dalla Rai, però, arriva anche l’ipotesi di poter andare avanti senza la sua presenza. Ma è ancora tutto da chiarire.



Gli arancini di Montalbano

A due anni dalla messa in onda de Il metodo Catalanotti, l'ultima avventura televisiva del Commissario Montalbano, la serie di film tratta dai romanzi di Andrea Camilleri torna in tv questa sera con la replica de Gli arancini di Montalbano, trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 4 novembre 2002.

Il perchè di questo nuovo ciclo di repliche è presto detto: si tratta di edizioni restaurate in 4K Ultra HD che verranno riproposte per le prossime tre settimane il lunedì sera dalle 21.30, anche se gli utenti di Rai 1 si dovranno accontentare della versione di HD.