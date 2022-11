"Il Cristo in gola" di Antonio Rezza apre il Torino Film Festival

Torino - Il 40° Torino Film Festival apre con “Il Cristo in gola”, il nuovo film di Antonio Rezza, che verrà proiettato in Selezione Ufficiale Fuori Concorso venerdì 25 novembre alle ore 21.30 nel Multisala Cinema Massimo di Torino. “Il Cristo in gola” è un film con una lunga lavorazione alle spalle. Iniziato nel 2004, le riprese si sono protratte nel tempo. La produzione è di Rezzamastrella.

"Faccio un Cristo che non dice una parola – racconta Antonio Rezza – si tappa la bocca e la tappa al suo autore pezzente. Mai sarò così meschino da raccontare con la mente malata ciò che il corpo alla mente ha sottratto, e cioè il significato: i miei gesti hanno tolto di mano il sapere al cervello imbroglione. Qui il problema non è il significare, qui la virtù sta nel fatto che quello che volevo dire non l’ho detto: l’azione si è ribellata alle suggestioni della mente incravattata".