Il modicano Gianni Rando alla Milano Fashion Week Uomo

Milano - L’intramontabile Milano Fashion Week ritorna dal 17 al 21 giugno 2022 per la terza edizione, dedicata alla moda maschile. Il calendario si presenta fitto di appuntamenti, tra presentazioni, sfilate e i tanto attesi eventi in presenza. Tra i consueti “big” della moda internazionale e i brand emergenti che presenteranno le loro nuove collezioni, si fa strada una novità assoluta nel panorama della kermesse. Si tratta di Gianni Rando, eclettico “Hair Couturier” modicano, che dopo aver inaugurato il suo Salone “Privè” in Corso Garibaldi, nel capoluogo lombardo, sugella questo suo traguardo presentando l’imperdibile evento dal titolo “LOVE IS IN THE H/AIR”.

Dieci anni fa apre il suo primo Salone a Modica, divenuto oggi un’istituzione a livello locale per la cura dei capelli, di cui ancora rappresenta il cuore pulsante. L’intraprendenza, combinata alla passione per il suo lavoro e la determinazione, hanno consentito all’artista di farsi spazio proprio laddove desiderava, a Milano, nel centro nevralgico del Brera Design District: un sogno divenuto realtà. Stile, eleganza e raffinatezza sono gli elementi che caratterizzano i suoi “haircuts”, che attraverso le ispirazioni artistiche e le magiche mani, riesce a trasformare in autentici capolavori.

Personalità poliedrica, Gianni è anche Global Ambassador di Alfaparf Milano, leader nel settore dei prodotti professionali per capelli, che lo vede impegnato in giro per il mondo nella conduzione di show e seminari. Carattere mite, attento ai dettagli, tanto esplosivo e travolgente nelle sue manifestazioni artistiche quanto pragmatico e determinato quando si tratta di affrontare sfide professionali e di vita, Gianni Rando, presenterà per la Milano Fashion Week, in collaborazione con Globo Communication, l’evento “LOVE IS IN THE H/AIR”. L’appuntamento si terrà oggi, venerdì 17 giugno, in uno dei locali che più fanno tendenza in città: Aria Club, in via Palazzetto dello Sport 14, dalle ore 19.30 alle ore 22 e verrà seguito dal Following Party a partire dalle ore 23.

La splendida struttura della discoteca è situata nella verde ed elegantissima zona San Siro, tra l’Ippodromo e il Cavallo di Leonardo da Vinci. La location di ARIA CLUB si trasformerà per l’occasione in un set fotografico ispirato e dedicato a uno dei più grandi maestri della fotografia, Richard Avedon, con il quale Gianni condivide la ricerca della perfezione. Modelli e modelle, con le acconciature caratterizzate dallo stile inconfondibile di Gianni Rando, daranno vita ad un vero e proprio Shooting Show che si svolgerà al ritmo delle inimitabili selezioni musicali della Diva DJ Cori Amenta.