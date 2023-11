Il premio Ninfa Camarina il 18 novembre a Vittoria

Vittoria - Sabato 18 novembre alle ore 18, nella Sala delle Capriate Gianni Molè a Vittoria, si terrà la cerimonia di premiazione del Ninfa Camarina 2023, il premio letterario nazionale della Critica che nel 2018 ha tagliato il traguardo dei 20 anni e che ha ottenuto, ancora una volta, il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. La cerimonia, già prevista per il 19 luglio era stata rinviata a causa della chiusura dell’aeroporto di Catania che di fatto aveva impedito l’arrivo a Vittoria dei vincitori. Sabato 18 novembre la scrittrice Silvana La Spina ritirerà il premio della Critica assegnatole dai giornalisti: Mario Azzolini giornalista, Angiola Codacci Pisanelli de L'Espresso, Renato Minore de Il Messaggero, Santo Piazzese per Cooperazione per il romanzo L’uomo del Vicerè edito da Neri Pozza.

Sarà il sindaco Francesco Aiello a consegnare alla scrittrice la statuetta simbolo della Ninfa Camarina e un assegno di duemila euro. Insieme al premio letterario della Critica, verranno assegnati altri due premi: la Ninfa D'Argento che andrà al regista siciliano di fama internazionale Roberto Andò e il premio di cultura classica Virgilio Lavore che sarà ritirato dall’archeologo danese: Jan Kindberg Jacobsen.