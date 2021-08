Il racconto delle feste di Scicli in una passeggiata

Scicli - Si terrà il 23 agosto una passeggiata teatralizzata organizzata dall'associazione Tanit, che, grazie alla collaborazione di Tecne99, ripercorrerà i momenti salienti delle grandi feste religiose sciclitane, entrate, dal 2011, nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, promosso e salvaguardato dall’Unesco.

Prenderanno così corpo La Cavalcata di San Giuseppe, la Settimana Santa, la Pasqua, la festa della Madonna delle Milizie e le Canzoncine all'Immacolata come non succede da due anni ormai, purtroppo, visto l’annullamento dovuto all’emergenza pandemica.

Sarà un giorno speciale dunque per gli sciclitani e i viaggiatori che potranno accarezzare la magia delle feste della città cremisi, diventando protagonisti e attori di uno spettacolo senza tempo.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO

Partenza dal CineTeatro Italia. Durata: 2 ore circa.

Gratuita per minori di 12 anni non compiuti. Nel caso partecipiate con minori non paganti, scrivere alla mail tanitscicli@gmail.com comunicando il numero esatto di minori non paganti che partecipano con voi.

BIGLIETTERIE: Sicilie - via Mormina Penna n. 59, Palazzo Bonelli Patanè - Sicilia Ospitalità Diffusa - Via Mormina Penna n. 53. PREVENDITA ONLINE al https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reis-fest-scicli-patrimonio-immateriale-165001649375

CONTATTI: tanitscicli@gmail.com, 3389516460, 3388614973