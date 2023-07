Il Rocketta Summer Festival a Siracusa, Comiso e Catania

Comiso - Itinerante, questa la nuova veste dell’ormai consolidato Rocketta Summer Festival, realtà musicale indipendente dal respiro internazionale che farà tappa l’1 e il 4 agosto a Siracusa, presso il Varco23, il 2 agosto a Comiso, nel suggestivo Cortile della Fondazione Gesualdo Bufalino (ex Mercato Ittico), ed il 3 agosto a Catania, sulla spiaggia del lido Le Capannine.

La finalità del festival è quella di creare un connubio tra ricerca e attenzione al territorio, coinvolgendo all’unisono artisti provenienti da più parti del mondo e band locali, offrendo musica dal vivo di qualità, lontana da mode del momento, tendenze e classifiche, attraverso un lungo lavoro di ricerca. Il suo è un invito ad approcciarsi alla musica e alla cultura con curiosità, in un rapporto di fiducia tra festival e pubblico.

Connessioni tra band, ma anche tra live club: ciascuna edizione vede infatti la collaborazione con alcune venue tra le più attive in Sicilia, quali il Sonica, il Mug ed il Mono, nelle rispettive città elencate. Le band Rocketta selezionate per questa edizione sono gli svizzeri Cyril Cyril, con un set tra psychedelia ed indie-rock, ed il canadese Frase, polistrumentista dal taglio funkeggiante, la cui presenza sarà fissa per tutte e tre le tappe.

Ad essi si aggiungono le Ikan Hyu, power duo femminile proveniente anch’esso dalla Svizzera, in programma nella sola edizione di Siracusa, come il duo electro dei Wet Dogs, da Roma, ed il quartetto siciliano dei Whistling Heads, giovanissima realtà dal futuro promettente, in line up nella sola tappa di Comiso. Alle band della scuderia Rocketta, ciascuna città affiancherà diverse band locali, tra nuove rivelazioni e nomi di maggior prestigio. Come da tradizione, l’edizione catanese, giunta al suo sesto anno di attività, coinvolgerà più attori dell’arte figurativa, esponendo una collettiva di ben 50 artisti, tra fotografi e pittori, coordinata da Elena Lucca.

Sotto la direzione artistica del giornalista e musicista Paolo Mei, il Rocketta Summer Festival è organizzato dall’agenzia Rocketta Booking, tra le più in vista del panorama italiano e riconosciuta anche all’estero, nonché premiata da Italian Embassy al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza del 2010.