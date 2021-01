Il Taormina Film Fest dal 27 giugno

Taormina - Sarà inaugurata il 27 giugno al Teatro Antico la 67ma edizione del Taormina Film Fest. Prodotto e organizzato da Videobank Spa nell'ambito di un mandato triennale - su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e con il patrocinio dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del Mibact - il Festival accenderà i riflettori del Teatro Antico sul grande cinema dal 27 giugno al 3 luglio 2021. In un anno particolarmente significativo per il cinema mondiale, il

Taormina Film Fest si presenta con una direzione artistica rinnovata e, per la prima volta, composta da tre note firme del giornalismo e della critica cinematografica: Francesco Alò (Il Messaggero, BadTaste.it), Alessandra De Luca (Avvenire, Ciak) e Federico Pontiggia (La Rivista del Cinematografo, Il Fatto Quotidiano, Movie Mag). Una squadra di esperti già al lavoro con il Coordinatore Generale Gida Salvino, autrice televisiva di lungo corso, per definire la linea editoriale e il programma di questa 67ma edizione.

Al debutto di questa nuova sfida, Videobank "desidera ringraziare Leo Gullotta, il Direttore Artistico che ha portato a termine il suo incarico alla guida della passata edizione. E un grazie al Condirettore Francesco Calogero, per il suo impegno in una difficile stagione per l'industria cinematografica".