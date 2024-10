Il trasformista Andrea Barone in concerto a Ragusa

Ragusa - Domenica 13 ottobre alle 21:00, in piazza Solferino, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, Andrea Barone vestirà i panni di Zucchero, di Claudio Baglioni e di Renato Zero. Andrea Barone sarà protagonista di uno spettacolo unico, che farà rivivere i miti della musica italiana “Tali & Quali” in due ore di spettacolo. Sarà accompagnato da una band di cinque elementi, due coriste e sei danzatori del corpo di ballo.