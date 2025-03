Il valore del territorio ‘’green’’ Ragusa- Comiso. Il racconto di Isola Verde

Comiso - Territorio, prodotti, innovazione, agricoltura e tradizione si mescolano in uno scenario meraviglioso che rappresenta l’isola. "Isola Verde" sbarca in provincia di Ragusa.

La trasmissione è stata realizzata in collaborazione con l’assessorato regionale dell’Agricoltura. Un racconto che parte dall’iniziativa di Regione siciliana rappresentata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, che sottolinea l’importanza per l’amministrazione regionale di sostenere tutti i comparti produttivi agricoli e quanto la Regione siciliana sia vicina agli imprenditori.

Nel corso della puntata l’incontro con gli imprenditori del territorio ragusano e soprattutto i giovani imprenditori, la cooperativa Progetto Natura (Ragusa), la società di consulenza Promoter (Vittoria), Leone carrube l’azienda familiare (Frigintini) e infine, l’azienda florio-vivaistica FlorGuarino (Scicli). Accanto al racconto di alcune realtà locali, il viaggio all’interno del centro storico della città di Comiso, definita ‘’la città teatro’’ dall’illustre Gesualdo Bufalino, alla scoperta di storia e tradizione culturale e dei prodotti tipici locali nella cornice di Piazza Fonte Diana. In questa occasione l’amministrazione comunale retta dal sindaco Maria Rita Schembari, invita alle numerose iniziative culturali e gli eventi sportivi in programma nel corso del 2025. Ultima tappa la riserva macchia e foresta del Fiume Irminio, patrimonio del Mediterraneo, situata tra Marina di Ragusa e Donnalucata. La trasmissione andrà in onda su Antenna Sicilia e su Telecolor il 19 marzo ore 14.00, il 25 marzo ore 14.00, il 28 marzo alle ore 21.25 e il 03 aprile ore 14.00.