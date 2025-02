In volo sulla Sicilia, il libro fotografico di Luigi Nifosì sarà presentato a Scicli il 7 febbraio

Scicli - Prima presentazione del volume In Volo sulla Sicilia/Above Sicily, realizzato grazie al supporto determinante di BAPS, LBG ingredients, Antica Dolceria Bonajuto ed edito da Abulafia Ragusa: a Scicli, presso la sala Falcone Borsellino di Palazzo Spadaro, venerdì 7 febbraio, alle ore 18:30. Le relazioni di presentazione saranno a cura del Prof. Massimo Cultraro e del Prof. Paolo Nifosì, modera Giuseppe Savà. Sarà presente il Sindaco del Comune di Scicli, Mario Marino, che ha patrocinato l'iniziativa.

IN VOLO SULLA SICILIA

208 pagine, copertina cartonata con sovracoperta, carta interna patinata lucida da 170 gr. Racchiudono 122 foto spettacolari e mozzafiato frutto di 26 anni di ricerca e di voli sulla Sicilia, in un viaggio durato oltre 1200 ore di volo a bordo degli elicotteri della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia Costiera e della Marina Militare.

Edito da Abulafia Editore - Ragusa

"Nel 1903 si alzava in volo il primo aeroplano: questo prodigio di modernità, sfida a ogni prospettiva mai osata, catalizzò nel 1929 l'entusiasmo di Balla, Depero che, insieme ad altri artisti futuristi, firmarono una singolare dichiarazione di intenti, evoluzione della precedente marinettiana: il "Manifesto dell'Aeropittura", volto ad esaltare le potenzialità tecniche e al contempo metafisiche dell'aeroplano. Sulla rotta di questi illustri antenati artisti, anche se spesso a bordo di un elicottero invece che di un aereo, si colloca Luigi Nifosì, talentuoso fotorepoter siciliano che ci dona una serie di spettacolari vedute aeree della sua splendida Isola. Città, paesi, vedute insulari scorrono sotto i nostri occhi abbacinati da tanto blu, e negli scatti di Nifosì, maestro nel catturare geometrie insospettate ed imprevedibili, si percepisce l'eco della sicilitudine, il mito sciasciano di quest'Isola contraddittoria ed estrema, di cui egli esplora angoli, prospettive, suggestioni. Dal cielo, che gli offre uno spettro di osservazione ampio e privilegiato, Nifosì è la lucciola instancabile che traccia le coordinate plastiche di questo miracolo geografico che è la Sicilia. (Marina Benedetto - prefazione).

“Nessuno aveva mai visto così la Sicilia: dal cielo. Era stata attraversata in lungo e in largo. Qualcuno l’aveva avvicinata dalla parte del mare. Altri avevano scalato le sue montagne o si erano immersi nei suoi crateri. Tuttavia nessuno aveva catturato dal cielo la grandezza dei suoi tesori. Il lavoro di Luigi Nifosì rappresenta perciò un evento eccezionale. Il fotografo, che si è alzato in volo come Icaro, senza incontrare, per fortuna, la tragica fine dell’eroe greco, cambia la nostra conoscenza dell’isola. Ci permette di approfondire le ragioni per le quali l’amiamo. Come Icaro, si è avvicinato al Sole, ma non sollevato dal vano orgoglio che è stato fatale al figlio di Dedalo. Il suo scopo era soltanto quello di ottenere una visione verticale, una vista complessiva dei paesaggi, delle città, dei monumenti che, noi poveri pedoni come siamo, accostiamo solo lateralmente, con un colpo d’occhio orizzontale che ci concede di vedere solo parzialmente le ricchezze e le bellezze.L a stessa cosa si potrebbe dire dei paesaggi, che appaiono qui in una sorprendente novità. C’è qualcuno che dall’eternità aveva visto dall’alto questi spazi e non solamente visti, ma progettati e modellati, senza avere bisogno dell’ elicottero. Qualcuno che sapeva quello che faceva. E questo qualcuno è il Creatore di tutte le cose. Salutiamo dunque nel nostro fotografo colui che ci ha reso lo sguardo di Dio sulla Sicilia”. (Dominique Fernandez, autore dei testi).