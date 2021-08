Noto - Venerdì 13 agosto alle 19:30 è in programma l'inaugurazione del rifugio antiaereo di Palazzo Astuto, ristrutturato dal Comune di Noto e che adesso si prepara a vivere una seconda vita, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo e con la Cooperativa Il Cuore di Argante.

Il ritrovo è previsto nel cortile di Palazzo Astuto, in via Cavour 48, alle 19:30, da cui sarà possibile accedere al cunicolo che conduce in via Mariannina Coffa.