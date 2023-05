Infiorata di Noto 2023, il programma

Noto - L’Infiorata di Noto è tra gli eventi più imperdibili della Sicilia. Se avete in programma di visitare l’Italia a maggio, scegliete Noto che si prepara alla 44esima edizione di questa spettacolare tradizione, iniziata nel 1980 come saluto alla primavera. Dal 19 al 23 maggio 2023, la più famosa infiorata in Italia si terrà lungo la centralissima Via Nicolaci, dove si alterneranno uno dopo l’altro i 16 bozzetti dell’infiorata realizzati dai Maestri Infioratori. In quei giorni, l’intera città sarà in festa, tra sfilate, mercatini e un coinvolgente spettacolo di colori. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dalle date agli orari, dal ricco programma ai capolavori architettonici da non perdere durante la vostra visita nella “capitale del Barocco”.

Lo splendore di Noto ha attirato negli anni tante produzioni televisive e cinematografiche, italiane e non solo: il tema dell'Infiorata di Noto 2023, “Noto è cinema”, vuole celebrare proprio questo aspetto. I Maestri Infioratori riproporranno, nei 16 bozzetti dell'Infiorata, scene tratte da altrettanti film e serie tv, scelti fra le decine di produzioni che hanno visto Noto e i luoghi più suggestivi del suo territorio diventare un set cinematografico. Questo grande evento è anche l'occasione per scoprire i prodotti tipici del territorio siciliano grazie ai mercatini di Noto che, per tutta la durata dell'Infiorata, si snodano tra le vie che circondano il centro storico.

Le date del 2023 sono state decise con largo anticipo. L’evento inizia sabato 20 maggio a partire dalle nove del mattino e termina martedì 23 maggio alle due del pomeriggio. Tra i momenti da non perdere c’è sicuramente l'allestimento dei riquadri fioriti, venerdì 19 maggio. Il programma è davvero ricco. Le opere in fiore si susseguiranno lungo la centralissima Via Corrado Nicolaci, ma tutto il centro della città sarà in festa: dalle scalinate trasformate in vere e proprie opere d'arte, ai mercatini, agli eventi clou della giornata di domenica 21, come il Corteo Barocco che attraversa il centro storico da Piazza Mazzini e la sfilata degli sbandieratori per le vie della città. I biglietti per l'Infiorata di Noto 2023 possono essere acquistati comodamente sul sito ufficiale dell'evento o in loco presso gli Info Point sparsi nei dintorni di Via Nicolaci.