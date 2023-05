Infiorata di Noto: “Montalbano sono”

Noto dà il via alla 44esima edizione di questa spettacolare tradizione, iniziata nel 1980 come saluto alla primavera.



E tra i bozzetti che per questa edizione si ispirano al Cinema, presente in Via Nicolaci anche quello del rosolinese Fabrizio Pennavaria che, per conto della Polizia di Stato, ha presentato il suo “Montalbano sono!”, con una scena tratta dalla serie tv “Il Commissario Montalbano”.

Il bozzetto di Fabrizio sarà visibile in via Nicolaci dal gruppo Scout Agesci Noto 1.

La realizzazione dei bozzetti è iniziata, oggi venerdì 19 maggio alle 15:30

“Sarò lì -conclude Pennavaria-, assieme al gruppo Scout Agesci Noto 1 che sarà impegnato nella composizione. In questo bozzetto ho cercato di immaginare il commissario Montalbano che cammina in una strada con un paesaggio caratteristico del Val di Noto. E il mare non poteva mancare”.

Lo splendore di Noto ha attirato negli anni tante produzioni televisive e cinematografiche, italiane e non solo: il tema dell'Infiorata di Noto 2023, “Noto è cinema”, vuole celebrare proprio questo aspetto. I Maestri Infioratori riproporranno, nei 16 bozzetti dell'Infiorata, scene tratte da altrettanti film e serie tv, scelti fra le decine di produzioni che hanno visto Noto e i luoghi più suggestivi del suo territorio diventare un set cinematografico.