Infiorata di Noto, scelto il tema 2025: “La pace si fa arte”. Dal 16 maggio

Noto - Svelato il tema della 46esima edizione dell’Infiorata di via Nicolaci a Noto, sarà: “La pace si fa arte: l’Infiorata che unisce, la speranza oltre la frontiera”. E svelata la data di inizio dell'Infiorata, il 16 maggio 2025.

La scelta è stata annunciata nelle scorse ore, dopo che la macchina organizzativa per la grande festa di Primavera è in moto da diverse settimane. Nei giorni scorsi una prima serie di incontri tra l’amministrazione comunale e gli infioratori per la firma del protocollo d’intesa, ora il via all’ideazione dei bozzetti che poi saranno realizzati in via Nicolaci. Riconfermata la direzione artistica di Valentina Mammana, il format è pressoché identico: 16 bozzetti, realizzazione già dal venerdì pomeriggio (16 maggio), tappeto di fiori pronto alle visite dall’indomani e fino al martedì successivo.