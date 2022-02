Innamoratevi a Scicli

Scicli - Febbraio è tra i mesi più freddi dell’anno ma esiste un luogo dove è già possibile godere del sole primaverile in tutte le sue sfaccettature e questo è Scicli, con il suo meteo secco e piacevole, pieno di giornate terse e con temperature che toccano tranquillamente i venti gradi durante la giornata, ideali per sfruttare i bellissimi percorsi in cammino intorno alla città.

Febbraio è anche, e soprattutto, il mese degli innamorati che festeggiano il loro giorno a San Valentino e non c’è niente di più piacevole che regalarsi un soggiorno in una città dallo spiccato romanticismo, scelta in passato (era il 2014) anche fra le città più romantiche d’Italia dalla prestigiosa rivista “Dolce & Gabbana Luxury Magazine Online“, insieme a Firenze, Roma, Venezia e Verona.

Tantissimi sono i luoghi romantici di Scicli, a cominciare dal ponte di Via Aleardi, dove è stato inaugurato nel 2020 il Kiss Point, o, meglio, Vasativi dove è possibile immortalare i vostri baci per poi postarli sui propri profili social con gli hashtag #vasativiascicli e #via_aleardiinlove.

In Via Aleardi è poi possibile trascorrere almeno una notte in uno dei palazzi nobiliari più belli della città, Palazzo Favacchio-Patané, dimora incantevole di Scicli Albergo Diffuso nel quale una notte con l’anima gemella sotto le volte affrescate neoclassiche e liberty diventa indimenticabile, dopo una cena a lume di candela nei ristoranti della città, ricchi di menu dedicati all’occasione speciale per la coppia.

Il ponte di Via Aleardi, però, non è l’unico luogo romantico della città: impossibile non baciarsi in una romantica panchina di Piazza Busacca o di Via Francesco Mormina Penna oppure perdersi mano nella mano fra le viuzze medievali delle Cave di San Bartolomeo e Santa Maria la Nova fino a inerpicarsi sui colli e vedere la città che si tuffa nel mare con la luce dei tramonti resi rosei dalla pietra calcarea degli edifici storici del Val di Noto.

Scicli non è solo barocco e un San Valentino trascorso tra le dune di sabbia di Sampieri o affacciati a osservare il mare dal molo di Donnalucata ha un sapore d’Africa che pochi luoghi in Europa possono regalare. Le chiacchiere con i pescatori mentre tirano su le reti o si preparano alla pesca notturna e il caldo abbraccio del Mediterraneo sono un toccasana per l’anima, rifugio e sogno di serenità.

