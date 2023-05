Inverdurata di Pachino: “Sicilia bedda tra storia, arte, miti e colori”

Pachino- Dopo tre anni di fermo, ritorna a Pachino, l’inverdurata. “Sicilia bedda tra storia, arte, miti e colori”, il tema scelto per questa edizione.

Questo evento unico nel suo genere vede le strade di Pachino trasformarsi in una grande esposizione di opere d’arte realizzate con frutta e verdura, in particolare con il famoso pomodoro di Pachino IGP e il ciliegino, che sono diventati il simbolo dell’agricoltura della zona. I bozzetti vengono realizzati con i prodotti non destinati alla vendita.

L’evento è molto simile all’infiorata che si tiene a Noto, e in molte Parti d’Italia ma invece di fiori, le opere d’arte sono composte da frutta e verdura. Ogni anno viene scelto un tema diverso a cui artisti locali, gli istituti scolastici e le associazioni lavorano intensamente per creare opere d’arte che si ispirano a questo tema. Gli artisti creano dei veri e propri mosaici di verdure, sculture e altre opere d’arte utilizzando solo i prodotti locali, seguendo tecniche tradizionali.





Accanto ai tradizionali bozzetti creati con i vegetali per questa 17^ edizione, gli inverduratori hanno realizzato anche dei bozzetti in verticale. Accanto ai classici bozzetti, c'è anche una torta ricoperta da agrumi ed ortaggi che ricordano i disegni dei tipici carretti siciliani. I disegni si ispirano alle fantasie di Dolce&Gabbana. A realizzarli Tiziana e Michele, due inverduratori di Pachino. Intanto si continua a lavorare ai bozzetti per tutto il pomeriggio e i lavori proseguiranno per tutta la notte.

Ecco i bozzetti della 17^ edizione dell’Inverdurata di Pachino.