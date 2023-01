Ispica, si intitola un'aula a Matilde, morta a 6 anni

Ispica - Il 27 gennaio alle ore 10.30 , alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina dottoressa Elisa Faraci, dei genitori della piccola Matilde Frasca, del personale della scuola, delle autorità civili e religiose, dei compagni di scuola, si terrà la cerimonia di intitolazione a Matilde Frasca dell’Aula Innovativa, sita al plesso Padre Pio da Pietrelcina.

La morte della piccola Matilde Frasca, a soli 6 anni, è stata improvvisa e veloce a causa di un terribile tumore al cervello che l’ha portata via da questa terra o il 28 gennaio del 2019. Ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Non solo nella mente e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. E non solo perché era una bambina bella e allegra. “Esplosiva” come ama definirla la mamma.

A conclusione della cerimonia gli alunni della classe che ha frequentato Matilde si recheranno in cortile e, davanti l’albero d’ulivo donato dalla famiglia Frasca, lasceranno volare in cielo dei palloncini bianchi.