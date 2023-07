K20, i 20 anni della Galleria Koinè Scicli

Scicli - Era il 26 luglio 2003 quando la galleria Koiné Scicli iniziava la sua attività con una mostra personale dedicata a Mimmo Puzzo, nella via più bella della cittadina. L'anno precedente Scicli era entrata nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, insieme ad altre città del sud-est barocco della Sicilia. La via Mormina Penna divenne pedonale e la galleria fu uno dei luoghi che diedero vita allo sviluppo culturale in quella via e non solo.

Fu il Gruppo di Scicli prima e artisti giovani non solo siciliani poi che presentarono le loro opere in questo luogo magico: tre chiese barocche, palazzetti nobiliari, il municipio che diventò sede del commissariato di Montalbano, tutto contribuì alla rinascita del luogo.

Sono passati venti anni ed è sembrato necessario ricordare questa data con una collettiva che raccoglie artisti storici dei primi anni, insieme a più recenti, e anche a coloro che ci hanno lasciato (Guccione, Alvarez, Sarnari, Puzzo, Di Modica, Floridia, Marino, Rabbito). Cosi insieme alle loro opere anche quelle di Roccasalva e Iudice e poi ancora Bracchitta, La Cognata, Polizzi, Candiano, Colombo, Shabani, Allegra, Watanabe, Messina, Barone, Bertrand, Gennaro, Fratantonio, Barbante, Cassibba, Caruso, Difranco, Robustelli, Pitino.

Alcune opere sono state preparate appositamente per la mostra, altre saranno presenti per ricordare il lungo percorso della galleria Koiné Scicli. Si sono realizzati così i presupposti presenti nel nome Koiné e negl intenti dei soci fondatori: “Koinè è la lingua comune che si affermò nell’antica Grecia, sovrapponendosi a una preesistente pluralità di aree linguistiche e culturali. In senso figurato è l’unione di più popoli in una comunità culturale. La galleria d’arte rappresenta un punto d’incontro, uno spazio in cui gli artisti esprimono i loro diversi linguaggi, un momento per la conoscenza artistica al di là dei preconcetti e della cultura che ognuno di noi possiede, una ricerca del sentire comune nelle diversità.” (26 luglio 2003)

Mostra collettiva: K20 PER I 20 ANNI DELLA KOINÈ

Inaugurazione: sabato 29 luglio 2023 alle 19

Breve presentazione a cura di Bartolo Piccione e Mavì Marino

Dal 29 luglio al 29 settembre 2023

A cura di Bartolo Piccione

Orario di apertura: da lunedì a domenica dalle 19 alle 24. Mercoledì chiuso.

Galleria d'arte Koiné Scicli Via F.M. Penna 40, 97018 Scicli (Rg)

Tel. 3357857777/3892517719

Fb Galleria Koinè Scicli

galleriakoine@gmail.com