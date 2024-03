L'architetto Oriol Capdevila a Modica per parlare della geometria dell'Uovo

Modica - Nell'ambito del movimento di rivitalizzazione del centro storico di Modica chiamato N'uOvo, Oriol Capdevila, architetto nato a Barcelona nel 1955, socio della MBM Arquitectes, famoso per aver lavorato in Catalogna, Spagna e Italia, progettista del Villaggio Olimpico di Barcelona 1992, del PRG di Salerno e del Centro di Desing D-HUB e della Stazione di Parma, il 24 di Marzo a Palazzo de Leva di Modica alle 11:30, parlerà della perfetta geometria dell'uovo e di come l'Architettura l'accoglie o puó accoglierla.