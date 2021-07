L'arte della propria ragion d'essere, una mostra a Scicli

Scicli - Si tiene dal 10 al 25 luglio allo spazio d'arte Mavie in via Aleardi, in centro storico a Scicli, la mostra "L'arte della propria ragion d'essere", con opere di Mavie Cartia, Maria Grazia De Angelis, Stefan Jausz, Liciana Perego, Alessia Sicolo, Stefano Canavacci. Ecco il testo critico di Gianni Longo: "Come critico d’arte sono diventato un collaboratore delle opere qui esposte,ho ricantato sull’altrui canto,inebriandomi di quel canto.

Ogni protagonista di questo evento di Arti Visive mi ha assegnato il semplice e difficile compito di fare pura critica sui loro prodotti artistici come la pittura e la scultura, sulle loro bellezze supreme ed insostituibili che custodiscono.

Autore che porge col suo nobile sforzo artistico quanto necessita per fronteggiare la nostra Epoca povera di sensibilità e vibrazioni interiori.

Il Mavie Spazio Arte, che propone incontri internazionali di cultura,con questa collettiva accoglie due correnti artistiche per porgerci un percorso intellettuale ricco di esperienze più diverse e per questo nostro tempo non a misura d’uomo:quanto gli necessita l’arte in tutte le sue forme per redimersi,per liberarsi dalla sua opprimente condizione.

Ogni autore di queste opere, ossia Mavie Cartia,Maria Grazia De Angelis, Stefan Jausz, Luciana Perego,Alessia Sicolo e Stefano Canavacci col loro linguaggio coloristico o plastico ascoltano il proprio lavoro,e si confessano nel proprio lavoro e in una direzione che ad ognuno di loro è propria. Oltrepassano il tempo pur restando nel tempo,raggiungono l’infinito pur restando tra di noi. Raccolti nel proprio lavoro,scorrono come l’acqua,brillano come la luce in ciò che riversano sulla tela o nella scultura,senza scopo,perché non sono altro che loro.

La nostra vita è perennemente abbozzata,perennemente alla ricerca di una completezza che non possiederà mai,ma grazie all’arte possiamo costruirla pezzo per pezzo e con le briciole delle più svariate esperienze. E si deve apprezzare in ogni momento,e con consapevolezza. E’ la scintilla che è dentro di noi e ci appartiene totalmente,è la nostra primavera e ci fa osare di tutto.

Nessuno di noi sa di che cosa è veramente ricco o perché è veramente povero.

La vita ciascuno se la costruisce nella sua misura,e per darle un senso gli necessita scoprire la sua individualità grazie alla Sapienza.

Il Mavie Spazio Arte in questa collettiva ci sta proponendo,come fruitori del quadro,la scoperta di un mondo nuovo,e a risanarci l’anima con l’arte della propria ragion d’essere".



Vernissage il 10 luglio alle 19 in galleria.