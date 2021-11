L'artista romana Alessia Armeni in mostra a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - San Sebastiano Contemporary - Casa Bramante presenta la seconda giornata dedicata alla fruizione di arti visive ed enogastronomiche nei suoi locali di Palazzolo Acreide, in via San Sebastiano 30. Domenica 14 Novembre sarà la volta dell'artista romana Alessia Armeni e di una selezione di opere in mostra a cura di Eleonora Aimone e qui raccolte nel titolo Sinestesie.

L'artista, infatti, che da molti anni ormai conduce una sensibile ricerca dalla forte valenza poetica sul colore, attraverso le vibranti campiture delle sue opere è in grado di evocare nello spettatore immagini, luoghi, azioni e sensazioni che rimandano a ciascuno dei cinque sensi, in linea con questa rassegna che offre fruizioni di tipo multisensoriale, appunto.

Nel corso della pomeriggio, dalle 17:00 alle 21:00, saranno presentati i vini e gli olii della Azienda Vinicola e Oleificio Casa di Grazia (Gela), le cui degustazioni saranno valorizzate e sapientemente guidate da Alessandra Moscuzza, Sommelier del vino e dell'olio, e dall'Executive Master Sommelier Marco Campisi.

Durante l’incontro pomeridiano, infine, il pubblico presente potrà partecipare a un esclusivo Cocktail offerto da uno dei sette ristoratori del Presidio Slow Food Palazzolese Vicoli e Sapori.

Il Panificio Vescera di Villasmundo si occuperà della fornitura del pregiato pane occorrente alla degustazione dell’olio.