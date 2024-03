L’Infiorata di Noto 2024 dal 17 al 21 maggio

Noto - La 45esima edizione dell’Infiorata di via Nicolaci si svolgerà dal 17 al 21 maggio. Il Comune di Noto conferma il ticket d’ingresso per visitarla – a partire dalla mattina di sabato 18 e fino a martedì 21 – a un costo di 3,5 euro e di 2,5 euro per le scolaresche.

Confermato il format, con la direzione artistica affidata all’artista netina Valentina Mammana. Già dall’inizio della settimana i maestri infioratori netini cominceranno a tracciare lungo via Nicolaci i disegni dei propri bozzetti che, come già anticipato qualche settimana fa, saranno dedicati a Giacomo Puccini, nel centenario della morte. Venerdì pomeriggio il via alle operazioni, con via Nicolaci che diventerà una grande bottega d’arte con oltre 200 addetti ai lavori a trasformare l’elegante via del centro storico netino in un tappeto di fiori.

Da sabato e fino a martedì – almeno per il momento – la possibilità di visitare via Nicolaci.