L'ultimo romanzo di Carmelo Sardo, a Modica

Modica - Finalmente a Modica "Le notti senza memoria", l'ultimo romanzo di Carmelo Sardo che sarà presentato venerdì 9 maggio. L'appuntamento si terrà alle ore 19 presso l'Ente Liceo Convitto e sarà moderato da Giusi Bonomo. L'incontro è organizzato dall'Ente Liceo Convitto di Modica, da Modica Eventi - La Contea di Modica in Festa , La Merceria e da Mondadori Point di Modica, e sarà introdotto dalla Presidente Teresa Floridia. Carmelo Sardo, agrigentino, scrittore e caporedattore del Tg5 è stato autore di libri che raccontano di mafia e di riscatto, di vite derelitte e di percorsi di resipiscenza di chi ha sbagliato e si recupera, ma anche di vite miracolose come quella di Marck Art, con questo romanzo ci consegna una storia onirica, sospesa tra forti passioni, eros e deliri. E’ la storia di Carlo, un uomo che ripercorre la sua tormentata esistenza inghiottita dal suo folle amore per Nora, una donna di rara bellezza, conosciuta quando lui aveva 32 anni e lei 20, nella cittadina siciliana dove vivevano. L'incipit del romanzo conduce il lettore in un viaggio tra sogno e realtà: "La prima volta che l’ho vista l’avevo appena sognata. Intendo dire che meno di due ore prima di ritrovarmela davanti, nel bar dove ci siamo conosciuti, dormivo beato nel letto di casa e la stavo sognando". Evento gratuito con prenotazione whatsapp al 338 7205944 (h.16-20)