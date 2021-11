La giornata della filosofia a Ragusa

Ragusa - Anche quest’anno Nuova Acropoli Ragusa propone un ciclo di incontri per celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia 2021.

Ad aprire le attività è stato il convegno “Io, Noi e il Mondo”, tenutosi lo scorso venerdì 26 novembre.

Il prof. Santo Burgio, Presidente della Struttura Didattica di Lingue di Ragusa, ha guidati attraverso una profonda riflessione, fatta di filosofia, antropologia e attualità, verso la “costruzione” del senso di umanità, elemento determinante nell’incontro con l’altro e il mondo che ci circonda.

Il ciclo procederà con l’incontro di martedì 30 novembre alle ore 18:00 dal titolo “Identità, il viaggio filosofico alla ricerca di se stessi.”

Il presidente di Nuova Acropoli Ragusa, Giovanni Romano, accompagnerà in questo viaggio “filosofico” fatto per conoscere meglio noi stessi e le nostre potenzialità.

A seguire, sarà presentato il nuovo Corso di Filosofia Attiva, che prevede lezioni teorico-pratiche, seguendo insegnamenti tratti dalle filosofie d’Oriente e d’Occidente, uniti ad esercizi pratici volti a toccare con mano il mondo della psicologia.

Appuntamento martedì 30 novembre alle ore 18:00, presso la sede di Nuova Acropoli in via Luigi Galvani n°25 a Ragusa.

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente o su whatsapp il 351-8831515.