La giornata mondiale della filosofia a Ragusa

Ragusa - Anche quest’anno Nuova Acropoli Ragusa propone un ciclo di incontri per celebrare nel mese di novembre la Giornata Mondiale della Filosofia 2022. Ad aprire le attività ci sarà il convegno “Apparenze: la vita tra realtà e illusione”, che si terrà martedì 29 novembre alle ore 18:30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale, in via Matteotti n° 61, a Ragusa.

Il prof. Santo Burgio, docente dell’Università di Catania, insieme a Giovanni Romano, Presidente di Nuova Acropoli, ci guideranno in un percorso fatto di riflessioni filosofiche ed etiche di grande attualità. Il tema dell’illusione ha sin dall’antichità il dono di sprigionare interesse e curiosità nell’uomo e nel tempo ha dato vita a numerose indagini da parte dei più grandi filosofi orientali e occidentali della storia. È importante comprendere ciò che sta oltre le apparenze, svelare la vera natura delle cose e tramite la filosofia tutto ciò diventa possibile.

Il ciclo procederà con la presentazione del nuovo Corso di Filosofia Attiva, martedì 6 dicembre alle ore 18:00, presso la sede di Nuova Acropoli, in via del Gelso n° 41, a Ragusa. Il corso prevede lezioni teorico-pratiche, seguendo insegnamenti tratti dalle filosofie d’Oriente e d’Occidente, uniti ad esercizi pratici volti a toccare con mano il mondo dell’etica e della psicologia.