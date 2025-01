La Grande Alluvione al teatro Garibaldi di Modica

Modica - Venerdì 10 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Garibaldi di Modica, andrà in scena lo spettacolo teatrale “La grande Alluvione” tratto dal racconto dello storico modicano Giovanni Modica Scala per la regia e l’adattamento scenico di Alessandro Romano.

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre del 1902 un’alluvione spaventosa colpì duramente la città di Modica causando oltre cento morti. Alessandro Romano ,dopo aver presentato lo spettacolo in forma di studio nel coro della vecchia chiesa di Sant’Anna lo scorso anno, mette in scena in un nuovo allestimento per il teatro, le testimonianze e gli attimi di quella tragedia oggi forse dimenticata e che si può considerare una delle catastrofi più tremende che la città di Modica abbia subito. Quattro attori, Alessandro Romano, Salvatore Tringali, Donatella Liotta e Alice Canzonieri attraverso parole e suggestivi quadri scenici, faranno rivivere quella che fu definita “La Grande Alluvione”; un’onda terribile che correndo e ingrossandosi dentro gli alvei dei torrenti, che allora disegnavano la parte bassa della città di Modica, straripò travolgendo tutto.

Uno spettacolo, scrive Romano, con un forte tema di grande attualità oggi nonostante il tempo trascorso. Lo spettacolo è in collaborazione con l’Ente Liceo Convitto e il Lions club.

I biglietti sono in prevendita presso il botteghino del teatro e su ciaoticket al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-grande-alluvione-modica.