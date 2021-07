La maratona La Filippide, dall'alba e dai monti, al mare

Chiaramonte Gulfi - Dall’ Antica Stazione Chiaramonte Gulfi dei Monti Iblei a 860 metri sul livello del mare, che accolse Vittorio Emanuele III Re d’Italia, si giungerà nella spiaggia di Punta Secca proprio davanti la casa della fiction “Il Commissario Montalbano”. la Filippide 2021 si terrà il primo agosto.

L’ASD No al Doping Ragusa di Guglielmo Causarano organizza, in collaborazione con il presidente Tonino Siciliano della UISP Comitato Territoriale Iblei, la tredicesima edizione de La Filippide e Walking in un percorso in linea da Chiaramonte Gulfi a Punta Secca.

La Filippide è un’iniziativa podistica con lo status principale di “competitiva”, finalizzata esclusivamente alla riscoperta dei suggestivi paesaggi del territorio Ibleo.

A La Filippide si corre nel pieno rispetto dello “Spirito olimpico più puro” e ogni podista dovrà correre in condizioni di momentaneo isolamento spazio temporale, proprio come fece Filippide nel 490 a.c. da Maratona ad Atene dopo la vittoria sui Persiani.