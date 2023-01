La marchiatura a fuoco del formaggio ragusano Dop in piazza

Ragusa - Il Consorzio del Ragusano ha promosso in piazza San Giovanni a Ragusa, per le ore 18,30 di domenica 8 gennaio, una dimostrazione pratica della “marchiatura a fuoco” delle forme pronte per essere avviate alla commercializzazione.

“Il Ragusano dop è un formaggio storico dal sapore unico – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Giuseppe Occhipinti. Un formaggio davvero straordinario per le sue caratteristiche organolettiche e per il suo sapore che non aspetta altro che essere assaggiato ed apprezzato”.