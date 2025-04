La nave Amerigo Vespucci sarà a Porto Empedocle il 30 aprile e il 1 maggio

Porto Empedocle, Agrigento - Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 18 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare. La decima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci sarà Porto Empedocle dal 30 aprile al 1° maggio.

Lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ormeggerà lungo la banchina Comandante Todaro (ingresso dal varco ferrovia porto di Porto Empedocle). Al suo arrivo Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dal sindaco di Porto Empedocle Dott. Calogero Martello, dal Sindaco di Agrigento Dott. Franco Miccichè, dal Prefetto di Agrigento S.E. Dott. Salvatore Caccamo, dal Procuratore della Repubblica di Agrigento Dott. Giovanni di Leo, dal Comandante Marittimo Militare della Sicilia, Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, dal Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo. La cerimonia di benvenuto sarà accompagnata dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri. Eccezionalmente 50 imbarcazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Mare Nostrum Agrigento e della Lega Navale Italiana sez. Agrigento accompagneranno Nave Amerigo Vespucci al suo arrivo in porto. Nave Amerigo Vespucci sarà visitabile, solo con prenotazione, giovedì 1° maggio dalle 10.00 alle 15.00.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.