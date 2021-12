La passeggiata lungo la via dei presepi a Scicli

Scicli - Dopo un anno di pausa, torna domenica 2 gennaio la particolare passeggiata organizzata dall'associazione culturale Tanit Scicli per scoprire Le Vie dei Presepi di Scicli.

Le Vie dei Presepi sono nelle stradine del centro storico di Scicli dove le abitazioni private ospitano presepi artigianali offerti al pubblico dalle famiglie: la famiglia Caruso, o il Chiafura di via Tasca per fare un esempio. Le Vie dei Presepi, però, non possono prescindere dal presepe monumentale settecentesco dello scultore napoletano Pietro Padula ospitato all'interno della Chiesa di San Bartolomeo o dai presepi in grotta come quello della chiesa rupestre di Piedigrotta.

Un viaggio all'interno della tradizione cristiana e sciclitana più vera, in una affascinante, calda e accogliente Scicli illuminata dalle luci del Natale. Il raduno è fissato alle 16.00, con partenza alle 16.30, di fronte la Chiesa Madre di Scicli in Piazza Italia. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 3389516460 o il 338 8614973 oppure scrivere a tanitscicli@gmail.com.