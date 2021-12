Modica - La pittrice Khadra Muse Yusuf incontra il fotografo Simone Aprile. Domenica 12 Dicembre, presso il Convivio di via Rocciola Scrofani a Modica Sorda alle ore 18:00, l'inaugurazione della mostra. L'incontro tra due personalità che hanno dedicato la loro vita alle immagini.

Khadra Muse Yusuf nasce in Somalia a Mogadiscio.

Era ancora bambina, quando la sua famiglia si trasferì in Kenya, a Nairobi, dove trascorre parte dell’infanzia. Dopo la prematura scomparsa del padre, la sua famiglia si trasferì a Londra. Lì Khadra conosce l’ambiente artistico londinese, in particolare quello degli esponenti del papiers collés, da cui apprenderà, non solo le tecniche, ma anche la raffinatezza nell’utilizzo degli accostamenti dei vari cromatismi.

Si trasferisce in Canada, a Toronto e ben presto si inserisce nell’ambiente dell’Alta moda canadese.

Con gli artisti canadesi acquisisce nuove forme espressive.

Nel 2010, si trasferisce a Modica, città dove attualmente vive e lavora. Entra in contatto con la realtà artistica del territorio ibleo, in particolar modo con le nuove generazioni di artisti, partecipando a esposizioni collettive.

Simone Aprile

Nasce a Siracusa nel 1972. Si diploma all’Istituto Riccardo Bauer e inizia a lavorare come assistente con alcune prestigiose riviste, tra cui Vogue, GQ, e AD.

Ritorna al Sud e fonda insieme ad un amico Lab House, uno studio-atelier d’avanguardia.

Lavora principalmente nel campo della pubblicità e della moda per importanti aziende italiane.

Il 2015 è l’anno in cui termina ‘Nzuliddu, un progetto fotografico durato sette anni da cui è stata tratta una mostra e una pubblicazione.

Con questo progetto ha vinto premi tra cui IPA (International photography award), Life Framer, Memorial Giacomelli, ed è stato selezionato per Slideluck Roma ed Amsterdam.

Collabora con importanti riviste e quotidiani come Gentleman, Ville e Giardini, #AIM, Ville & Casali. Nel 2016 entra a far parte di LUZphoto Agency e viene selezionato da La Lettura del Corriere della Sera per la mostra “Fotostorie” presso La Triennale di Milano. Per il suo nuovo progetto: Sicilians, è stato invitato all’ University of Applied Sciences in Fulda.