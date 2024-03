La rivoluzione urbanistica e i nuovi assetti viari a Scicli

Scicli - Scicli 1880 – 1920. Domenica 17 marzo appuntamento con la storia del territorio: "Scicli dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra. Trasformazioni e rivoluzioni della città".

Il 17 marzo 1861 ricorre l'anniversario dell'Unità d'Italia, in quel giorno, infatti, fu proclamato il Regno d'Italia.

La cooperativa Agire in occasione di questo importante anniversario propone un tour guidato alla scoperta di quelli che sono stati i piani urbanistici che hanno ridisegnato l'aspetto del centro storico di Scicli, ammodernandolo e allineandolo agli standard che, nel corso del XIX secolo, diventavano sempre più diffusi in Europa.

Nella nuova Italia unita, moltissime delle principali città furono interessate da importanti interventi urbanistici, dai grandi viali di circonvallazione a Firenze agli sventramenti nel cuore di Roma e nei quartieri storici di Napoli. Lavori ritenuti necessari sia dalla volontà di avvicinare le città italiane alle capitali delle grandi nazioni europee, dalla Parigi ottocentesca di Haussmann alla ringstrasse di Vienna, sia fondamentali per la costruzione delle reti idriche e fognarie, di cui molte città italiane non erano adeguatamente provviste, migliorandone le condizioni igienico-sanitarie spesso insostenibili: si contano, in Italia, ben sei epidemie di colera in meno di un secolo.

E' questo il contesto storico nel quale avvennero gli interventi urbanistici a Scicli che potremmo includere nel quarantennio che va dal 1880 al 1920, ma, le cui premesse e i cui strascichi comprendono un lasso temporale più ampio che potremmo delimitare tra l'Unità d'Italia e il secondo dopoguerra, rendendo, dunque, partecipe Scicli di un processo più ampio di portata nazionale.

L’escursione permetterà di percorrere, scoprire, analizzare questi cambiamenti urbani, dando una diversa chiave di lettura del centro storico barocco di Scicli concentrando la nostra attenzione sulle principali arterie cittadine disegnate dagli sventramenti del “Piano Fichera” capace di tracciare la maglia urbana che caratterizza ancora oggi la città di Scicli, a partire proprio dal luogo d'inizio e fine del nostro tour guidato: il Municipio che visiteremo anche all'interno.

Analizzeremo la copertura dei due torrenti che scorrono nel centro storico della cittadina, i cui alvei, fino ad allora, avevano separato fisicamente i quartieri rupestri addossati ai colli. Fu proprio la copertura dei torrenti a mettere in connessione gli antichi quartieri rupestri e, allo stesso tempo, creò le condizioni per la definitiva estensione a valle del centro urbano. Parleremo dei dolorosi abbattimenti di opere preesistenti che, inevitabilmente, comportò questo rinnovamento urbanistico, cercando di contestualizzarli storicamente.

Tra nuovi corsi, vie, scorci e piazze passeggeremo per Scicli mettendone in luce continuità e fratture nel passaggio dalla Scicli antica alla Scicli contemporanea.

Il tour include anche la visita nell’elegante ufficio del sindaco, a palazzo di città.

Appuntamento domenica 17 marzo 2024 ore 11.00.

Luogo di partenza: Municicpio di Scicli

Costo passeggiata: 9 €

Info e prenotazioni: 3518881474

E-mail agirecooperativa@gmail.com