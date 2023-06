La scuola medica modicana, ultimo appuntamento

Modica - Terza ed ultima giornata organizzata dalla Società Modicana per la Storia Patria sulla Scuola Medica Modicana Sala del Granaio, Via Clemente Grimaldi, 101, alle ore 19.00.

Sabato prossimo 24 Giugno 2023, alle ore 19.00, presso la Sala del Granaio, sita a Modica in via Clemente Grimaldi, 101, organizzata sempre dalla Società Modicana per la Storia Patria, si svolgerà la terza ed ultima giornata di studi e ricerche dedicate alla Scuola di Medicina Modicana. Nell'occasione vi saranno tre interventi, il primo del dr. Raffaele Buscema dal titolo: Gli armadi farmaceutici delle famiglie aristocratiche nel Seicento modicano; Corrispondenze con farmacopee antiche e moderne.

Il secondo intervento sarà curato dal dr. Carmelo Cataldi dal titolo: Epidemie e terapie a Modica attraverso i secoli.

Il terzo ed ultimo intervento del dr. Giovanni Criscione dal titolo: Campailla filoso della Scienza. Un momento di studio, approfondimento e riflessione su quello che è stato uno fenomeni medici locali che hanno rappresentato la forza del tessuto sociale ibleo lungo i secoli.