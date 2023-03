Ragusa - La Sicilia del commissario Montalbano su Rai 5, appuntate giorno e ora, da non perdere.

Sono Vigata, Montelusa e la Sicilia del commissario Montalbano le mete de “L’atlante che non c’è”, il programma di Rai Cultura firmato da Davide Venturi e Riccardo Marra, condotto da Marco Vivio, in onda lunedì 27 marzo alle 22.40 su Rai 5 per “Sciarada, il circolo delle parole”. Un viaggio sulle tracce del personaggio di uno tra gli scrittori più amati dal pubblico, Andrea Camilleri, e dei luoghi della fantasia che rispecchiano quel micro-continente che è la Sicilia reale.

A fare da guida, sono Gaetano Savatteri, Antonio Sellerio, Gianluca Maria Tavarelli, Stefania Auci, Mariolina Venezia, Donatella Finocchiaro, Salvatore Silvano Nigro. “L’atlante che non c’è” è un percorso affascinante nei luoghi della scrittura, alla ricerca delle parole, delle immagini, delle storie che hanno ispirato alcune tra le pagine fondamentali del Novecento. Una guida originale per lettori viaggiatori.

Il servizio del Tg1 di oggi da Punta Secca.