Ladro di libri, un documentario sul furto alla biblioteca Girolamini

Ladro di libri, il documentario in prima visione assoluta sabato 19 dicembre alle 21.15 su Sky Arte (120 e 400 di Sky) è un atto d’amore verso Napoli, la città delle mille chiese barocche, dei palazzi signorili, dei castelli sul mare e delle catacombe che milioni di turisti attraversano ogni anno, molti forse senza cogliere appieno i mille volti della sua bellezza delicata, e già tante volte ferita. Il documentario firmato dal giornalista Antonio Castaldo e con la voce narrante dell'attore Enrico Ianniello racconta proprio di una ferita gravissima inferta alla città e al patrimonio culturale italiano: il clamoroso furto di libri antichi avvenuto nella biblioteca dei Girolamini, la prima ad aprire al pubblico nella Napoli di fine ‘500. Protagonista di questa impresa che ha dell'incredibile è il direttore stesso della biblioteca, Massimo De Caro, un autentico genio della truffa e della contraffazione, libraio, falsario, capace di muoversi in un sottobosco di magnati russi, cardinali di Santa Romana Chiesa, politici, stampatori della periferia argentina, raffinati librai d’antiquariato. Ma soprattutto un predatore di libri seriale. Entrato alla direzione della Girolamini nel 2011, nel giro di un anno ha saccheggiato il tesoro che gli era stato affidato, sottraendo oltre 2000 tomi. Infine, grazie ai filmati delle telecamere è stato scoperto e arrestato. Il documentario ripercorre le imprese di Robin Book – come ama definirsi - in Italia, negli Stati Uniti, in Argentina: gli affari di Buenos Aires, all’ombra del poeta delle biblioteche, Jorge Luis Borges, e la falsificazione di due preziosissime editio princeps di Galileo. Ingannando l’intero mondo universitario e uscendo indenne dagli scandali, De Caro è riuscito a farsi nominare consulente del ministro dei Beni culturali, e dietro il paravento della carica ha messo a segno altri colpi, rubando e in qualche caso sostituendo falsi a copie originali.

Ladro di libri mostra per la prima volta i ladri in azione all’interno della biblioteca dei Girolamini, grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza, ad oggi mostrati solo durante il processo. Inoltre, si arricchisce del racconto di molti protagonisti della vicenda, dai professori Tomaso Montanari e Filippo Pontani, che per primi lanciarono l’allarme, al procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, che ha condotto le indagini sul saccheggio della biblioteca, alla vedova di Jorge L. Borges, Maria Kodama, testimone della passione del marito per i libri e le biblioteche.

Ladro di Libri è una produzione 3D Produzioni per Sky Arte.