Le 7 Medaglie del Mare nel ricordo di Enzo e Rossana Maiorca

Bologna - Maiorca è un nome, anzi un cognome, che non da oggi si declina al plurale. Ci sono stati Enzo e Rossana e c'è Patrizia. C'è la Famiglia Maiorca il cui nome è indissolubilmente legato al mare che, piace immaginare, con il suo “ frangersi ora pacato ora possente”, come era in fondo la voce di Enzo, ripete a chi lo sa ascoltare questo cognome ormai leggendario. E se il mare non lo dimentica nemmeno lo fanno i suoi amici e la sua Famiglia che hanno ideato e creato il premio "La Medaglia del Mare " che annualmente verra' conferita ad una persona o ad un ente che maggiormente si sarà "distinto" nello spirito dei Maiorca.

Il Premio nella sua genesi ha unito il mare di Siracusa, quello dei Maiorca, alla città di Monza perché qui sono stati ideati i progetti da cui sono nate le medaglie del mare. Grazie a Leo Cataldino, grande amico di Enzo Maiorca e ideatore ed anima dell'iniziativa insieme al Club Ferrea Sub di Monza, sono stati coinvolti nella progettazione gli studenti del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza ai quali è stato proposto di ideare la medaglia. All'interno del Liceo sono così nati sette gruppi di studenti dei corsi di design e grafica dell’anno scolastico 2020/2021 che hanno lavorato al progetto lasciandosi ispirare dalla vita dei Maiorca e da una frase di Enzo che dice molto del suo essere uomo: “Dietro un orizzonte ce ne è sempre un’altro”.

Nell’anno 2023 la "Medaglia del Mare" verrà conferita alla Guardia Costiera di Siracusa con la seguente motivazione: “Per avere con sacrificio e amore tutelato il mare. Quel mare del quale nel primo dopoguerra Enzo Maiorca si innamorò sbirciando sotto la sua “pelle” grazie a una maschera antigas artigianalmente mutata in subacquea, quel mare scrigno di tesori intangibili che lo hanno arricchito per tutta la vita. Alla Guardia Costiera di Siracusa per avere contrastato la pesca illegale e il bracconaggio e avere tutelato la biodiversità marina. Alla Guardia Costiera di Siracusa che, tenendo fede alla legge del mare faro conduttore della vita di Enzo Maiorca, con abnegazione ha tratto in salvo migliaia di vite umane.” La cerimonia di premiazione si terrà domenica 15 Ottobre 2023 sul Palco Assosub nell'ambito del prossimo Eudi Show, la grande fiera della subacquea che si tiene ogni anno a Bologna.