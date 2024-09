Le aperture straordinarie dell'Archivio di Stato di Ragusa in autunno

Ragusa - L’Archivio di Stato di Ragusa annuncia il programma di iniziative in calendario per questo autunno, organizzate dall’Istituto nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2024. Giornate Europee del Patrimonio (sabato 28 settembre 2024) Evento: “Patrimonio in cammino: il fondo Ajosa Pepi Statella”. Esposizione documentaria e presentazione del fondo Ajosa Pepi Statella, archivio privato recentemente acquisito, ora disponibile alla pubblica consultazione. Domenica di carta (domenica 13 ottobre 2024) Evento: Presentazione del libro “La vita tra le rovine – Caucana, oasi del mondo antico”, opera di Giovanni Modica.

Dialogherà con l’autore Domenico Buzzone, già direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica. Apertura straordinaria serale (sabato 16 novembre 2024) Evento: “La memoria restaurata. Pergamene e carte d’archivio tra passato e futuro”. Esposizione di antiche pergamene, frammenti di codici medievali e volumi notarili dei secc. XV-XVI, restituiti all’antico splendore grazie ai progetti di restauro conservativo promossi dall’Archivio di Stato di Ragusa.