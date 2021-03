Le guide turistiche raccontano palazzo Floridia

Modica - Le atmosfere liberty delle sale di Palazzo Floridia e il racconto della vita del grande compositore modicano saranno i protagonisti della Giornata Internazionale della Guida Turistica che avrà luogo il 7 marzo alle ore 17:00. L'evento, organizzato dall'Agt Ragusa, in collaborazione con le associazioni herakles e Brunier e con il patrocinio del Libero Consorzio comunale già provincia di Ragusa, sarà tenuto, eccezionalmente in modalità virtuale, sulla pagina Facebook delle Guide turistiche della provincia di Ragusa. Vi racconteremo gli episodi più significativi della vita dell'operista ed esplorerete con noi, virtualmente, le sale più belle della sua casa natale, che la provincia di Ragusa ha, purtroppo, messo in vendita. Candidato ad ereditare il ruolo di Giuseppe Verdi, il maestro fu oggetto di crudeli ed odiose maldicenze da parte degli ambienti musicale e, dunque, costretto ad un volontario esilio negli USA. Con il nostro storytelling e il tour virtuale del palazzo, - gratuiti ed aperti a tutti -, proveremo ad emozionarvi a distanza, nell'attesa di poter riprendere a visitare, dal vivo, il patrimonio culturale italiano.