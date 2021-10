Legalità. Il Liceo Fermi di Ragusa incontra Fiammetta Borsellino

Ragusa - Fiammetta Borsellino sarà intervistata domani dagli studenti del Liceo Enrico Fermi di Ragusa. L’evento conclude i due moduli del progetto Pon avviati nell’anno scolastico 2020-2021 e incentrati sul giornalismo. L’incontro con Fiammetta Borsellino darà modo, inoltre, all’istituto scolastico ibleo, di inaugurare le attività di Educazione civica dell'anno scolastico.

Gli studenti del Liceo Fermi incontreranno la figlia del magistrato Paolo Borsellino in due sessioni, nel rispetto delle norme anticovid. Il primo appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 11, il secondo dalle 11.30 alle 13. In auditorium saranno presenti gli studenti delle quinte e delle quarte, mentre le altre classi potranno seguire il dibattito via streaming.