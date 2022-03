Leo Gullotta in "Bartleby lo scrivano" in teatro a Comiso

Comiso - “Il pubblico rimane incantato da questo testo, l'impatto con questo personaggio anomalo, un alieno che con una semplice frase suggerisce alla platea solo una nota: “tu spettatore sei stato capace nella tua vita di fare delle profonde scelte? Un testo scritto 100 anni fa ma molto attuale. Un racconto che colpisce molto, specialmente in questo momento in cui abbiamo bisogno di una spinta mentale a chiederci perché, a farci qualche domanda in più, questo il senso di Bartleby”.

Con queste parole Leo Gullotta invita il pubblico ad avvicinarsi al meraviglioso testo di Herman Melville, “Bartleby lo scrivano”, che ha debuttato nel 2019 e che dopo lo stop forzato causato dalle restrizioni legate alla pandemia, ritorna nei teatri riadattato da Francesco Niccolini, con la regia di Emanuele Gamba. E’ in programma questo giovedì 24 marzo alle ore 21 al Teatro Naselli di Comiso. Lo straordinario Leo Gullotta sarà sul palco con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci.

+Particolare la storia che viene raccontata sul palco. Uno studio di avvocati come tanti, segnato da un ritmo quotidiano meccanico e burocratico, in cui il susseguirsi degli aspetti metodici si intrecciano ad una sorta di copione definito che vede come protagonisti i personaggi che lo popolano, ovvero un datore di lavoro, due impiegati in conflitto tra loro, una segretaria civettuola e una donna delle pulizie invadente. A turbare questo strano equilibrio arriva un nuovo scrivano, apparentemente anonimo ma che alla fine riesce a stravolgere l’ufficio.

