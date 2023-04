"Les Fleurs du Baroque", la personale di Luca Ballandi a Noto

Noto - Dal 22 aprile al 21 maggio 2023, le sale della Galleria Palazzo Nicolaci a Noto ospiteranno l’ampia monografica di Luca Bellandi, artista livornese tra i più rappresentativi e poliedrici del panorama figurativo contemporaneo. È il primo dei 9 appuntamenti che Altera Domus proporrà in questo 2023, anno che si annuncia intenso: l’associazione culturale presieduta da Paoletta Ruffino è lieta di ospitare a Noto artisti ed espositori di livello internazionale, proseguendo sulla scia che l’ha già vista protagonista negli anni passati.

La mostra di Luca Bellandi si incastra nel contesto della città Barocca e non a caso il titolo scelto è “Les Fleurs du Baroque”: una mostra ad ingresso gratuito che sarà inaugurata sabato 22 aprile alle 19 e che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Noto. La curatrice è Paoletta Ruffino, la quale ha anche curato il catalogo della mostra che sarà disponibile in Galleria Palazzo Nicolaci.

La mostra sarà a Noto in contemporanea con la 44^ edizione dell’Infiorata: una scelta non a caso da parte di Altera Domus, in un “dialogo” artistico e culturale con la città e i suoi visitatori.