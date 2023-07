Libero Cinema in Libera Terra arriva a Modica. Nel segno di Don Ciotti

Modica - Dall’11 al 20 luglio si svolgerà la diciottesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, la più longeva rassegna di cinema itinerante promossa da Cinemovel Foundation e Libera con la partnership istituzionale di Fondazione Unipolis e il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Un cartellone che vedrà protagoniste opere prime di registe italiane.

Il 12 luglio la carovana di cinemovel arriva a Modica -Terrazza di Treppiedi Nord, ore 21.30. Serata Corti di Libero Cinema per spettatrici e spettatori dai 4 ai 99 anni

Era il dicembre 1997. Elisabetta Antognoni e Nello Ferrieri, fondatori di Cinemovel Foundation, si trovano in viaggio in Madagascar. Entrambi appassionati di cinema, una sera decidono di andare a vedere un film nella piccola città di Mahajanga, in un cinema sgangherato dove c’è però una grande partecipazione del pubblico. “In Africa è possibile proiettare all’esterno sempre e il cinema è un aggregatore. Perché non usare questo strumento per portare cultura?” ricorda Nello Ferrieri. Il furgone di Cinemovel inizia a girare per l’Africa portando il cinema nei villaggi per sensibilizzare e informare su tematiche attuali come il tema dell’HIV. Dal 2006 la carovana approda in Italia e inizia la collaborazione con Libera, la rete di associazioni contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti. “Il progetto di Cinemovel è necessario per educare, informare ma anche graffiare le coscienze e stimolare il cambiamento. Perché la conoscenza fa scattare la consapevolezza e la consapevolezza innesca la responsabilità” afferma don Luigi Ciotti.

È su questi valori che si fonda Cinemovel ed è per questo motivo che Ettore Scola è stato presidente onorario. Per diciotto anni, ogni estate, la carovana di Cinemovel ha portato la cultura del cinema nelle piccole città e paesi, nei territori sequestrati alle mafie. “Una delle tappe che non dimenticherò mai fu quando la carovana approdò a Corleone, vedere quell’immagine positiva, di condivisione di emozioni, di connubio tra cinema e bellezza che fa crescere la dimensione dell’impegno per il bene comune” prosegue don Ciotti. I numeri di Libero Cinema in Libera Terra E così il cinema itinerante più longevo d’Italia diventa maggiorenne con un patrimonio relazionale di 228 tappe, 94 comuni raggiunti, 16 regioni attraversate, 170 film proiettati, 157.000 chilometri percorsi, e una comunità di oltre 100.000 persone, tra spettatrici e spettatori dal vivo e on line, che disegnano una mappa dell’Italia che vuole cultura, legalità, giustizia. La diciottesima edizione cade in un momento particolare per il nostro Paese.

Gli ultimi rapporti sulla Povertà Educativa convergono su un dato preoccupante: oltre il 50% ragazzi e ragazze in età scolare, non è mai entrato in un cinema. “Proprio per questo motivo Cinemovel durante l’anno svolge laboratori di cinema nelle scuole e durante l’estate portiamo noi il cinema in quelle città o paesi dove il cinema non c’è più” afferma Elisabetta Antognoni. Il cinema che cambia le persone, che trasforma le emozioni in sentimenti, è questa l’eredità che Cinemovel Foundation vuole custodire . Per questo motivo, durante ogni tappa, verrà chiesto agli spettatori di lasciare una testimonianza sulla “prima volta al cinema” con l’obiettivo di creare un archivio emozionale collettivo. Una rassegna al femminile La diciottesima edizione di Libero Cinema in Libero Terra parla al femminile, infatti nel cartellone troviamo un gran numero di giovani registe come Laura Samani, vincitrice del David di Donatello per il miglior regista esordiente nel 2022, con il film “piccolo corpo”.