Libri, a Ragusa “Archeologie di Vincenzo Consolo"

Ragusa - La Photogallery Giuseppe Leone invita alla presentazione del libro di Rosalba Galvagno “L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo. La scrittura possibile”, Edizioni Milella, sabato 7 gennaio alle ore 18:00. Introduce il maestro Giuseppe Leone, dialogherà con l'autrice Rosalba Galvagno il giornalista Concetto Prestifilippo.

La Photogallery apre la porta al giornalismo e alla letteratura intessendo un dialogo di confronto per stimolare alla riflessione sul cambiamento, una chiave di lettura sulla società contemporanea. A livello epifenomenico la Sicilia (e con essa il Mediterraneo tutto), nella sua complessità di bellezza e di orrore, di attrazione e di repulsione, di natura e di cultura, di storia e di arte, di guerra e di pace, di mafia e di eroi, è sicuramente l’oggetto più emblematico della scrittura di Consolo. Tutti gli altri non sono che degli avatars, dai più orridi ai più teneri, di questo oggetto fondamentale che egli ha inseguito durante tutto il suo percorso di uomo e di artista, approssimandosi forse di più ad esso e perfino attingendolo (immagi-nariamente, s’intende) nei resti archeologici, nelle pietre antiche. E da queste pietre, o da queste lettere (che è lo stesso, si pensi allo scavo consoliano operato nella lingua e nelle lingue) bisogna partire se si vuole ricostruire un habitat umano. In altri termini, se l’oggetto è per sempre perduto, l’artista può sublimarlo e dunque, sotto altra forma, goderne, ma denunciandone anche la faccia orrida e violenta senza veli o mistificazioni. Questo mi sembra il lascito di Consolo, quanto di più audace abbia potuto trasmettere la letteratura italiana del secondo Novecento.

Photogallery Giuseppe Leone, C.so Vittorio Veneto 131, Ragusa.