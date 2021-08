Libri, Agata Rubata a Marina di Ragusa

Ragusa - Giovedì 19 agosto il quinto appuntamento con Liolà, la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco Mazzarelli. Alle 21.30 sulla Terrazza del Porto Turistico di Marina di Ragusa il giornalista e scrittore Valerio Musumeci presenterà “Agata rubata”. Un giallo noir ambientato a Catania, edito da Bonfirraro Editore, sarà protagonista della serata condotta dal giornalista Domenico Occhipinti che, complimentandosi con lo stesso Musumeci per le trame intricate e sorprendenti del nuovo libro, ha raccolto una sua dichiarazione: "È un piacere particolare presentare Agata rubata a Marina di Ragusa", dice Musumeci, "sia per l'incanto del luogo, capace di ristorare l'anima come pochi altri, sia per la splendida cornice offerta dal festival Liolà. Si tratta quasi di una seconda vita per il mio romanzo, uscito lo scorso gennaio, quando la Sicilia era zona arancione e stava per diventare zona rossa. Probabilmente il momento peggiore della storia per pubblicare un libro, ma occorreva farlo allora come capirà chi vorrà leggerlo. Stiamo recuperando in estate il tempo perduto", conclude il giornalista, "e speriamo di continuare a farlo nelle prossime settimane, se le condizioni sanitarie lo permetteranno e comunque rispettando le misure di sicurezza".

Questa quarta edizione di Liolà proseguirà il 24 agosto con Simona Lo Iacono e il 5 settembre con la serata dedicata all’archeologia nell’ambito del Trofeo del Mare. Tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’evento saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco Mazzarelli.