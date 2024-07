Libri d’aMare parte con Ninni Bruschetta a Punta Secca

Santa Croce Camerina - La “prima” di Libri d’aMare andrà in scena sabato 20 luglio, alle 21.45 in Piazza Belvedere. Il richiamo al teatro non è casuale perché il primo ospite è il noto attore Ninni Bruschetta che, nel libro “La scuola del silenzio” (Harper Collins), racconta la società attraverso le peripezie di un attore chiamato a dirigere un teatro della Sicilia Orientale. Così prende il via la decima edizione della rassegna letteraria di Punta Secca, diretta da Domenico Occhipinti e Alessandro Renda, con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina e dei tanti sponsor privati che da anni accompagnano questa manifestazione ormai storica. Per continuità, la più longeva di Punta Secca. La prima serata sarà condotta dallo stesso Domenico Occhipinti, giornalista, direttore artistico di Libri d’aMare sin dal 2016 che è soddisfatto del programma di quest’anno: “Arrivare a 10 anni non era scontato, anzi, ringrazio Alessandro Renda che da direttore organizzativo smussa le difficoltà che ogni anno, puntuali, si ripresentano.

Il programma di 4 serate è vario e di livello, in linea con la nostra tradizione: dopo l’esordio con Ninni Bruschetta, martedì 23 luglio ospiteremo Melissa Panarello che con Mariagiovanna Fanelli parlerà di “Storia dei miei soldi”, il romanzo edito da Bompiani che ha portato la scrittrice catanese fino alla dozzina del Premio Strega. Lunedì 29 luglio sarà la volta di Antonella Di Bartolo, la preside dell’Istituto Sperone-Pertini che nel suo “Domani c’è scuola” (Mondadori) ha riassunto la sua esperienza di dirigente scolastica anti-dispersione scolastica. Una serie di provvedimenti e scelte personali forti necessari messi in atto in un quartiere “difficile” nel quale la scuola viene dimenticata. Il suo operato, preso a modello e recentemente premiato con l’assegnazione del prestigioso Premio Giorgio Ambrosoli, verrà raccontato nel dialogo con Andrea Cassisi.

Il 9 agosto, per la chiusura, la scelta dell’organizzazione è ricaduta sulla comicità: “Vogliamo ringraziare il nostro pubblico col sorriso, con la comicità brillante di Rocco Barbaro, protagonista di programmi televisivi di successo come il Pippo Chennedy Show, Convenscion e Zelig - spiega Domenico Occhipinti. Con lo spettacolo “Menefotto” festeggiamo i dieci anni e chiuderemo comunque la serata con il firmacopie con l’artista che è anche autore del libro “Frutti diversi”, un gioco di parole poetico dedicato alla frutta. La scrittura di qualità è la base di tutto quello che presentiamo, sia libri che uno spettacolo di comicità, il nostro filo conduttore in questi 10 anni è rimanere legati alla semplicità e alla promozione della lettura. Semplicità e spunti per pensare che il nostro pubblico ha apprezzato negli anni e speriamo continuerà a farlo ancora”. Tutte le serate avranno inizio alle 21.45.