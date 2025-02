Libri, Emma Di Rao a Modica con il romanzo Veleni e profumi

Modica - Nell'ambito della rassegna "Voci di Donne", a palazzo Sant'Anna, sede del Liceo Convitto di Modica, si terrà la presentazione del romanzo Veleni e profumi di Emma Di Rao, venerdì 21 febbraio ore 18.30.

Sinossi: Quale misteriosa ragione avrà condotto Elena Baglieri, giovane e brillante notaio, nello studio di Marco De Angelis, noto psicoterapeuta romano? E per quale misteriosa ragione, mentre familiarizza con la tremenda storia raccontata dalla sua paziente, Marco De Angelis si sorprende a familiarizzare con una propria ferita rimossa da tempo? In un girotondo vorticoso di tensioni emotive e dialoghi serrati, i due protagonisti scopriranno che “nell’accadere dei fatti c’è sempre più di quanto i fatti stessi mostrano”. Sullo sfondo, una geografia inquieta che dalla campagna modicana si estende a suggestivi scorci della capitale. Nel suo nuovo romanzo, Emma Di Rao riflette sull’opportunità di “rimettersi al mondo” lasciando scolorire il passato insieme ai suoi veleni e ai suoi profumi. E lo fa, ancora una volta, con una scrittura che aderisce alle cose senza rinunciare a cercarne il senso più nascosto.

Emma Di Rao, nata a Siracusa, ha conseguito con lode la laurea in Lettere classiche presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Catania. In tale sede ha ricoperto un incarico di assistente alla Cattedra di Letteratura Latina e svolto attività di ricerca in qualità di vincitrice di borsa di perfezionamento presso l’Istituto di Filologia bizantina. Già docente ordinario, ha insegnato Letteratura italiana e Letteratura latina presso il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” di Siracusa.